РИАМО - 20 дек. В 2018 году в столице реконструировали 35 километров коллекторов, так, в результате комплексной реконструкции коллектор «Лужники» и проложенные в нем коммуникации смогли справиться с многократным увеличением энергонагрузки во время чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы «Москоллектора».

«В 2018 году было реконструировано 35 километров действующих коллекторов ГУП «Москоллектор». Это на три километра больше, чем в прошлом году. Среди «отреставрированных» такие значимые для города коллекторы, как: «Лужники», «Крупский», «Красносельский». Причем в комплекс работ входило и обновление коллекторных тоннелей с усилением несущих конструкций, и замена высокоточного оборудования, которым оснащены коллекторы», — говорится в сообщении.

На балансе «Москоллектора» огромный километраж подземных объектов, многие из которых строились в разные годы, начиная с 40-х годов прошлого века. Столь длительная эксплуатация привела к выработке технического ресурса коллекторов, и они нуждались в серьезной реконструкции. В результате комплексной реконструкции коллектор «Лужники» и проложенные в нем коммуникации смогли справиться с многократным увеличением энергонагрузки во время летнего чемпионата мира по футболу.

Чтобы наземные сооружения коллекторного хозяйства – вентиляционные шахты - гармонично сочетались с меняющимся в соответствии с программами «Моя улица» и «Мой район» обликом города, предприятие проводит большую работу по замене устаревших конструкций малыми архитектурными формами, выполненными по современным проектам.

В 2018 году обновили внешний вид почти 1,3 тысячи вентиляционных сооружений. Это на 180 единиц больше, чем в 2017 году. В их числе семь наземных конструкций в Александровском саду близ Кремля, а также выполненные по индивидуальному проекту вентиляционные шахты около Исторического музея на площади Революции.

«Для столицы и ее жителей прокладка всех видов коммуникаций не просто под землей, а в инженерных сооружениях, где персонал ГУП «Москоллектор» ежедневно создает оптимальные условия для эксплуатации этих коммуникаций, означает, что в домах и на объектах социальной инфраструктуры всегда тепло, есть горячая и холодная вода, электричество, телефонная связь, высокоскоростной интернет», — подчеркивается в материале.

Многократно возрастает срок службы коммуникаций, проложенных в коллекторах. Любая нештатная ситуация разрешается без перекрытия автомагистралей и раскопок во дворах: аварийно-ремонтные бригады просто спускаются на подземный объект через аварийные выходы и диспетчерские пункты и устраняют ЧП, не нарушая благоустройство городских территорий и не причиняя беспокойств жителям.