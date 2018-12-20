РИАМО - 20 дек. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в Новопушкинском сквере Москвы покажут зрелищный балет на льду, роль Мари в спектакле «Щелкунчик» исполнит прославленная фигуристка Татьяна Навка, показы стартовали в четверг, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

Двадцатого и 21 декабря Татьяна Навка примет участие в ледовых балетах «Щелкунчик» на фестивале «Путешествие в Рождество».

«В «Ледовом театре» фестиваля «Путешествие в Рождество», что открылся в Новопушкинском сквере, москвичей и туристов ежедневно ждут зрелищные балеты на льду. В том числе – и с участием звезд мирового уровня! Двадцатого и 21 декабря, в 19:00, роль Мари в спектакле «Щелкунчик» исполнит прославленная фигуристка, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка», – говорится в сообщении.

Помимо этого, роль Принца сыграет постановщик ледовых балетов фестиваля «Путешествие в Рождество», пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

«Увидеть представления смогут все желающие. Цена билета – его можно приобрести на входе в «Ледовый театр» – 100 рублей. Вместимость трибун театра – 1,5 тысячи зрителей», – уточняется в сообщении.

Также в другие дни фестиваля в Новопушкинском сквере покажут 46 постановок по мотивам шести сказочных историй. Это полюбившиеся гостям хиты фестивалей прошлых лет – балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Золушка», «Белоснежка», «Чиполлино», - а также новинка сезона, балет «Царевна-лягушка» (премьера состоится 31 декабря).

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.

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