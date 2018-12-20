РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. Два учителя из Балашихи победили в муниципальном этапе конкурса «Лучший учитель 2019», финал которого прошел в школе №12 микрорайона Южный, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В финале муниципального этапа конкурса приняли участие пять педагогов из Балашихи. Учителями года стали преподаватель иностранных языков школы №23 Юлия Федорова и учитель математики гимназии №2 Анна Трифонова. Педагогический стаж Федоровой составляет 16 лет. Она преподает английский и французский языки с 2004 года.

«Я шла к этой победе осознанно. Своим педагогическим кредо считаю слова: «Ученик - не пустой сосуд, который нужно наполнить. Это факел, который надо зажечь. Но зажечь может лишь тот, кто горит сам». А я горю!» – сказала Федорова.

Она добавила, что сделает все, чтобы не подвести Балашиху на областном этапе конкурса «Учитель года 2019».

Конкурс профессионального мастерства для педагогов состоял из двух туров – «Методическое объединение» и «Образовательный проект». Учителя демонстрировали умение анализировать, обобщать педагогический опыт, взаимодействовать с аудиторией и применять инновационные идеи.

Призерами конкурса стали учитель по физической культуре школы №12 Екатерина Мухина, педагог начальных классов школы №13 Ирина Зиньковская и учитель английского языка школы №8 Олеся Никитина.

Областной этап конкурса «Учитель года» будет проведен весной 2019 года. Его победители представят свой город на всероссийском этапе конкурса.