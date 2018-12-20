РИАМО - 20 дек. Ремонт четырех мостов завершили раньше срока в четырех муниципалитетах Подмосковья, на всех объектах движение транспорта полностью восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы «Мосавтодора».

«Ремонтные работы завершились в городском округе Домодедово на мосту через реку Северка, в городском округе Истра на мостовом переходе у деревни Вельяминово, в городском округе Шатура на мосту через реку Летовка у села Середняково и в Одинцовском районе на мосту через реку Молодня у села Каринское», – сказал исполняющий обязанности генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Алексей Сидоренко.

На объектах заменили и отремонтировали балки пролетных строений, заменили плиты проезжей части, системы водоотвода и дренажа, ремонт крайних и промежуточных опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов, провели устройство дорожного полотна и барьерных ограждений.

Ремонтные работы стартовали в июле 2018 года и завершились на полгода раньше срока. Для удобства жителей на время ремонта по мостовым сооружениям организовали реверсивное автомобильное движение поочередно по каждой полосе. В настоящее время на всех объектах движение полностью восстановлено.

Стоимость работ составила 136 миллионов рублей. Источник финансирования – дорожный фонд Московской области.

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