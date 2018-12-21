РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 дек. Глава Королева Александр Ходырев подведет итоги года в пятницу в ЦДК имени Калинина, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Доклад Ходырева в зале услышат ветераны, активные жители города, члены общественной палаты, почетные жители города, представители общественных движений и другие.

«Глава Королева Александр Ходырев подведет предварительные итоги года 21 декабря. Он также озвучит задачи на предстоящий год и расскажет об изменениях в наукограде. Начнется доклад в 15:00», – говорится в сообщении.

Жители Королева смогут посмотреть доклад в прямом эфире на телеканале «Королев-ТВ» и в Instagram на странице главы.