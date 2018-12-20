РИАМО - 20 дек. В новой Москве в 2018 году выросло количество зарегистрированных адресов недвижимости, адресация проводится массово и по заявлениям граждан в рамках предоставления госуслуги, которая уже больше двух лет оказывается москвичам безвозмездно, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Благодаря заявлениям москвичей и плановой работе специалистов по адресации недвижимости новая Москва с каждым годом становится более понятной и точной с географической точки зрения. В этом (2018 году – ред.) году число официально зафиксированных адресов недвижимости в ТиНАО стало в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом», – сказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он добавил, что если в 2017 году в Адресном реестре было зарегистрировано 97 тысяч адресов в новой Москве, то сегодня в нем содержится информация уже о 160 тысячах адресов.

Адресация проводится массово и по заявлениям граждан в рамках предоставления госуслуги, которая уже больше двух лет оказывается москвичам безвозмездно и является одной самых популярных в ГБУ «МосгорБТИ».

«Граждане, которым необходимо присвоить, изменить и аннулировать адрес объекта недвижимости, обращаются за госуслугой в ДГИ, в МосгорБТИ или через портал mos.ru. При этом в электронном виде поступает порядка 48% обращений. Присвоенный адрес вносится в Федеральную информационную адресную систему, благодаря чему исключаются расхождения в информации об адресах объектов», – пояснил генеральный директор ГБУ «МосгорБТИ» Владимир Панин.

Распоряжение о присвоении адреса выпускает департамент городского имущества города Москвы, а МосгорБТИ выполняет техническую часть работы и обеспечивает сопровождение и обеспечение присвоения адреса. Процедура адресации занимает не более 12 дней, при этом заказчику необходимо собрать минимальный пакет документов.