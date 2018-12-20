РИАМО - 20 дек. Управляющая фирма в Сергиево-Посадском районе отремонтировала кровлю жилого дома на улице Ленина после проверки сотрудников Госжилинспекции Подмосковья, управляющей компанией не была обеспечена достаточная изоляция трубопроводов отопления, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение предписания в городе Пересвет Сергиево-Посадского района по адресу: улица Ленина, дом №6. Управляющая организация ООО «ЖКЦ» провела работы по ремонту кровли. Работы проводились по обращению одного из жильцов дома.

«При проверке обращения инспекторы установили, что ООО «ЖКЦ» не приняло мер по обеспечению теплозащитных свойств ограждающих конструкций кровли, а именно в чердачном помещении над квартирой заявителя выявлено повреждение шиферного покрытия кровли, влажные следы протечек», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он уточнил, что управляющей компанией не была обеспечена достаточная изоляция трубопроводов отопления.

«Здесь частичное разрушение теплоизоляции трубопроводов отопления в чердачном помещении в районе подъездов №1, 2, 3. На чердаке в районе подъезда №1 зафиксирован факт повреждения жалюзийной решетки смотрового окна», – добавил Соков.

Управляющей компании предписали устранить выявленные нарушения и провести работы по ремонту кровли. Кроме того, в отношении ООО «ЖКЦ» был составлен протокол по части 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации о нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

«Организация признана виновной в совершении административного правонарушения с последующим наложением штрафа в размере 20 тысяч рублей», – подчеркнул Соков.

По его словам, правила и нормы технической эксплуатации жилфонда предписывают оперативно устранять протечки в отдельных местах кровли.

«Если же люди вынуждены жить в сырости годами – необходимы меры административного воздействия на коммунальщиков, даже когда предписание исполнено в срок, как было в данном случае», – резюмировал Соков.