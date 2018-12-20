РИАМО - 20 дек. Для 205 многодетных семей городского округа Чехов Подмосковья выделили участок площадью 27 гектар в сельском поселении Стремиловское, там они получат земельные участки с хорошей транспортной доступностью, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Накануне Нового года министерством имущественных отношений Московской области согласовано предоставление земельного участка площадью 27 гектар многодетным семьям городского округа Чехов. 205 семей городского округа получат землю в сельском поселении Стремиловское – живописном уголке Подмосковья с хорошей транспортной доступностью и коммуникациями», – отмечается в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, Минмособлимущество и администрация городского округа Чехов начали подготовку земельных участков для многодетных еще в начале текущего года. Было проведено межевание, формирование земельных участков и постановка их на кадастровый учет для последующего выделения многодетным семьям.

«Также были сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки для прокладки дороги и размещения коммунальной инфраструктуры», – пояснил Вьюрков.

Жеребьевку участков администрация городского округа планирует провести до конца года.