РИАМО - 20 дек. Московское областное УФАС рассмотрело сведения территориального фонда обязательного медицинского страхования Подмосквья в отношении ООО «Сол-дар» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Учреждение заключило с обществом контракт на поставку источников бесперебойного питания для нужд фонда в 2018 году. В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС ООО «Сол-дар» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сол-дар» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.