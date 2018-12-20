РИАМО - 20 дек. На концерте в рамках международного фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы» в музее Победы в Москве выступили детские духовые оркестры из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Девятнадцатого декабря музей Победы провел первый концерт в рамках международного фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». В музее Победы выступили детские музыкальные коллективы из разных регионов России – Владимирской области, Москвы, Московской области и других», – говорится в сообщении.

Зрителям представили музыкальные номера в исполнении оркестров духовых и ударных инструментов, уникальное барабанное шоу, а также дефиле группы мажореток (девушки в военной форме, которые принимают участие в параде).

Среди выступавших – детский духовой оркестр и группа мажореток ДК «Ершово» (Московская область), оркестр духовых и ударных инструментов КДЦ «Озеры» (Московская область), образцовый коллектив ансамбль барабанщиц «Озерчанка» (Московская область), оркестр духовых и ударных инструментов и хореографическая группа ДШИ (Юрьев Польский Владимирская область).

Музей Победы учредил международный фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Фестиваль направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей.