РИАМО - 20 дек. Корпорация развития Московской области окажет содействие технопаркам региона в организации бизнес-миссии в Индию, уже началось формирование делегации, говорится в сообщении пресс-службы региональной корпорации.

С инициативой принять совместное участие в деловой поездке в Индию на встрече с управляющими компаниями технопарков выступил заместитель генерального директора КРМО Максим Черешнев. Встреча прошла в офисе КРМО.

«Формирование делегации на 9-й Международный инвестиционный саммит-выставку Vibrant Gujarat, который пройдет с 18 по 19 января (2019 года – ред.) в индийском Гандинагаре уже началось. Учитывая, что некоторые подмосковные технопарки, такие как «Сходня Гранд», уже имеют опыт работы с индийским бизнесом, для них эта поездка должна стать продуктивной», – говорится в сообщении.

Черешнев напомнил, что активность инвестиционных контактов Московской области и Индии в последние три-четыре года значительно выросла.

«В регион пришли крупные инвесторы, такие как «ПСК-Фарма» или «Амтел Пропертиз». Таким образом, отношения между нашими странами на подъеме, со стороны индийского бизнеса есть предметный интерес к российскому рынку. Поэтому деловой визит в Индию с представителями частных компаний, готовых налаживать бизнес-контакты, сейчас будет весьма кстати», – подчеркнул Черешнев.

Среди вопросов, которые также обсуждались на встрече КРМО и технопарков, стала проблема получения субсидий на развитие территорий. Этот вопрос актуален как для самих технопарков, так и для резидентов.

«Из нашей беседы мы поняли, что получение субсидий – процесс непростой, технопарки сталкиваются с массой проблем при подготовке необходимого пакета документов. Во многом это связано с законодательством, в котором далеко не все вопросы в отношении технопарков получили четкое определение. В рамках дальнейших встреч КРМО с представителями технопарков мы готовы обсуждать имеющиеся пробелы и формировать инициативы по их устранению. КРМО готова стать платформой для проведения инициатив от лица технопарков – резюмировал Черешнев.