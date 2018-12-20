РИАМО - 20 дек. Сданы в эксплуатацию пять газопроводов в городских округах Павловский Посад, Чехов, городах Можайск, Серпухов и в селах Раменского района, газопроводы построены для повышения надежности работы существующей газораспределительной системы, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию пять газопроводов в деревне Логиново городского округа Павловский Посад, в городе Можайск, городском округе Чехов, селах Ульянино и Степановское Раменского района и в городе Серпухов», - говорится в сообщении.

Газопроводы построены для повышения надежности работы существующей газораспределительной системы. Общая протяженность построенных сетей составляет 15,52 километра.

«На данный момент реализован 41 объект программы газификации из 50, запланированных на этот год. Остальные газопроводы находятся в завершающей стадии строительства и оформления документов и будут сданы в эксплуатацию до конца декабря», - рассказал глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков.

Об объектах программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе «Программа газификации Московской области» на сайте «Мособлгаза».