К 2019 году во всех подмосковных дворах появятся два цветных контейнера – для сухих и смешанных отходов. Чтобы жители Московской области могли избавиться от самостоятельно рассортированного мусора, возле домов оборудуют 12 863 специальные контейнерные площадки. О том, какая часть отходов пойдет во вторичную переработку, а что подвергнут обезвреживанию и отправят на мусорные полигоны, смотрите в инфографике РИАМО.

Как жителям Подмосковья научиться сортировать мусор дома>>