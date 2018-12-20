РИАМО - 20 дек. В Интернете появились оплаченные с сайта mos.ru квитанции москвичей по платежам за услуги ЖКХ, и платежам, получателями которых являются школы, управления Федерального казначейства и ГИБДД, сообщает РБК.

«С сайта московской мэрии mos.ru утекли квитанции, в которых указаны персональные данные физических лиц. При задании определенных параметров поиска в индексе «Яндекса» отображается более 400 платежных документов, находящихся в открытом доступе в виде файлов в формате.pdf. Документы, согласно адресу их ссылок, размещены на сайте pay.mos.ru», – говорится в сообщении.

В Сети оказались квитанции по счетам за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, доступны квитанции, получателями платежей по которым указаны московские средние общеобразовательные школы, управление Федерального казначейства и столичное управление ГИБДД.

Во многих «школьных» квитанциях указаны данные родителей и, вероятно, их детей (фамилии совпадают). В некоторых документах прописано, за что вносится платеж (конкретная услуга, занятие у определенного преподавателя или тренера).

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что поисковая система индексирует всю открытую часть Интернета, то есть то, что доступно без ввода логина и пароля. А страницы, индексация которых запрещена администратором сайта поисковиком не индексируется, даже если они находятся в открытой части Сети.

«В данном случае (появления квитанций в открытом доступе– ред.) такого запрета не было на стороне владельца сайта, поэтому документы попали под индексацию», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас ссылки на документы уже недоступны.

«Если на сайте есть некая страница, и веб-мастера специальной директивой не прописали запрет, страница будет добавлена (в поисковую выдачу). Pay.mos.ru — это платежный порт, по которому принимаются платежи на сайте мэрии. Так вот поддомен, на котором этот порт расположен, не имеет такой директивы», — пояснил руководитель агентства поисковой оптимизации «Артиллерия» Петр Литвин.

Личные данные россиян оказались в свободном доступе в столичных МФЦ>>