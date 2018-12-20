РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. В подмосковной Балашихе определили 11 площадок для запуска салютов в новогодние праздники, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Для безопасного запуска салютов и фейерверков во всех районах Подмосковья определены 306 специальных площадок. В Балашихе их будет около 11», – говорится в сообщении.

Запустить салюты можно будет с тыльной стороны торгового центра «Курс», возле дома №41; в квартале Абрамцево; перед Культурно-досуговом центром «Заря» в микрорайоне Заря; на площадке в городском парке культуры и отдыха; перед Сельским центром культуры и досуга «Рассвет» в деревне Соболиха; перед Сельским домом культуры «Сокол» в деревне Федурново.

А также перед Сельским центром культуры и досуга «Радуга» в деревне Черное; перед бывшим кинотеатром «Союз» в микрорайоне Южный; между улицами Калинина, Пионерской, Безымянной и Загородной в микрорайоне Железнодорожный; с тыльной стороны школы №6 в микрорайоне Саввино между улицами 1 Мая и Саввинской и в микрорайоне Павлино между Люберецкой улицей и Зенинским шоссе.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности новогодних и рождественских праздников в Балашихе сотрудники МБУ ЦГОЧС городского округа выдали порядка 15,5 тысяч информационных листовок. В крупных торговых центрах организовано звуковое оповещение населения о мерах пожарной безопасности и порядке применения пиротехники.