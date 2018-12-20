РИАМО - 20 дек. Жителей Подмосковья предупредили об опасной молочной продукции производства компании «Хуторяночка» из Республики Бурятия, продукция может вызывать отравление и не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия выявило в обороте творог и сметану производства ООО «Хуторяночка», адрес которого находился в Улан-Удэ на улице Денисова, дом 30.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Хуторяночка» по заявленному адресу не отсутствует. Продукция предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации», — говорится в сообщении.

Молочные продукты производятся неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируются с использованием недостоверных сведений и могут быть опасными в эпидемиологическом отношении, а также вызывать пищевое отравление.