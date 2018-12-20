РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 дек. Врачи в подмосковной Балашихе с начала текущего года отправили на второй этап диспансеризации более 30 тысяч горожан для более детального обследования, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Балашихе мы полностью завершили программу диспансеризации населения 2018 года. По итогам медобследования более 30 тысяч жителей Балашихи были направлены на второй этап диспансеризации – более углубленное обследование и уточнение диагноза», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в медицинских учреждениях городского округа обследование прошли порядка 70 тысяч жителей.

Медицинское обследование жители Балашихи могут пройти в любой из будних дней в поликлиниках города или в Единый день диспансеризации по субботам.

В 2019 году диспансеризацию смогут пройти жители, рожденные в 2001, 1998, 1995 году и так далее через каждые три года. Для прохождения медицинского обследования при обращении в поликлинику необходимо предъявить паспорт и медицинский полис.