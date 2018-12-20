РИАМО – 20 дек. В Санкт-Петербурге сдали в эксплуатацию ледокол «Андрей Вилькицкий», который будет обеспечивать круглогодичные поставки нефти из месторождения у Карского моря на мировой рынок, говорится в сообщении пресс-службы компании «Газпром нефть».

«Газпром нефть» реализует программу «Время Арктики», одно из направлений которой – разработка Новопортовского месторождения — одного из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал.

«На сегодняшний день уже спущены на воду и эксплуатируются: ледокол «Александр Санников» и шесть танкеров для транспортировки нефти. Современные ледоколы построены по заказу «Газпром нефти» для работы в районе арктического терминала Новопортовского месторождения в Обской губе Карского моря и обеспечения круглогодичных поставок нефти сорта Novy Port на мировой рынок», - отмечается в материале.

Ледоколы необходимы для проводки танкеров, швартовных и погрузочных работ, буксировки судов, тушения пожаров, участия в операциях по ликвидации разливов нефти, оказания помощи при проведении спасательных операций.

Ледокол назван в честь знаменитого русского гидрографа-геодезиста, полярного исследователя Андрея Ипполитовича Вилькицкого. Судно спроектировано и построено на Выборгском судостроительном заводе для работы в пресных водах Арктики, которые свыше 200 дней в году покрыты ледовым покровом. Кроме того, работа в районе Обской губы осложняется мелководьем и сильными штормовыми ветрами. Для обеспечения бесперебойной отгрузки нефти за Полярным кругом необходимы такие ледокольные суда, как «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». Они прокладывают водные каналы, по которым танкеры беспрепятственно и безопасно проходят путь к терминалу «Ворота Арктики».

«Это уже второй высокотехнологичный ледокол, который будет участвовать в обеспечении бесперебойных отгрузок нефти с Новопортовского месторождения и поможет повысить эффективность нашей работы в акватории Обской губы. Новый порт - один из наиболее динамично развивающихся активов компании. В 2018 году объемы добычи на месторождении выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Ключевую роль в этом играет логистика, возможность продолжать отгрузку и транспортировку нефти по Карскому морю вне зависимости от погодных условий. Поэтому строительство ледоколов было необходимым условием дальнейшего эффективного развития Нового порта», - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).