РИАМО - 20 дек. На территории Талдомского городского округа будет действовать фабрика по производству искусственного меха, реализация проекта позволит снизить зависимость российских компаний от ввозимого импортного товара, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В четверг в поселке Северный в городском округе прошла церемония открытия нового промышленного предприятия – ООО «Талдомская меховая фабрика». Предприятие, зарегистрированное в апреле 2018 года, до настоящего времени работало в режиме пуско-наладки.

«Фабрика специализируется на производстве искусственного меха и на его основе выпускает широкий спектр композитных материалов для обувной промышленности. Часть производственных линий уникальна и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. На сегодняшний производственный процесс осуществляется на территории 1,8 тысячи квадратных метров и здесь трудятся 25 человек. В планах руководства фабрики расширение производства и создание еще 300 рабочих мест», – сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Примечательно, что в основе производства – переработка побывавшей в употреблении пластмассы, к примеру, бутылочного пластика, который, благодаря передовым технологиям обретает вторую жизнь.

«Рынок сбыта продукции фабрики помимо России – страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукция пользуется большим спросом как на российском, так и на зарубежном рынках. В настоящий момент на импорт компонентов обуви, которые используются в экстремальных климатических условиях, приходится до 80% российского рынка», – добавил Хромов.

Он уточнил, что основными странами-импортерами композитных материалов для обувной промышленности являются Китай, Турция, Индия, Бразилия, Португалия, Италия, Польша и Германия.

Реализация проекта позволит снизить зависимость российских компаний от ввозимого импортного товара, а также повысит потенциальную возможность для экспорта как готовых изделий, так и композитных материалов для обувной промышленности.

«Талдомская меховая фабрика - предприятие, которое расширяет промышленную составляющую в экономике территории, выполняет важную социальную функцию рынка труда и имеет самые благоприятные перспективы для развития», – заявил глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.