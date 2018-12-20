РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 дек. В подмосковных Котельниках стартовал XI традиционный бал старшеклассников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во время бала учащиеся 9, 10 и 11 классов трех школ города станцуют в рамках конкурса полонез, вальс и польку. В нынешнем году участниками бала стали 150 школьников.

«Наш бал – замечательный праздник, благородный. Данные танцы исполняли еще офицеры с нарядными дамами. Желаю всем выступить достойно», – сказал глава Котельников Андрей Булгаков.

Бал старшеклассников – это конкурс-праздник с показательными выступлениями, театрализованными постановками и классической музыкой.

Участников конкурса жюри будет оценивать в нескольких номинациях: «Самое лучшее исполнение полонеза, вальса и польки», «Самая грациозная пара», «Самый благородный кавалер», «Принцесса быстрого танца». Выберут и лучшую школу – по количеству участников и представлению танцев.

Все конкурсанты получат памятные сувениры, а победители – ценные призы и подарки.