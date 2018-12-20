РИАМО - 20 дек. В Подмосковье официально запустили пилотный проект по внедрению электротранспорта, который свяжет железнодорожные станции «Одинцово», «Трехгорка» и инновационный центр «Сколково», протяженность маршрута составит 7,4 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Глава министерства Леонид Неганов дал старт пилотному проекту по внедрению пассажирского электротранспорта в Московской области.

«Электрический транспорт активно развивается в Подмосковье: первые электроавтомобили появились несколько лет назад, это были индивидуальные машины. Сегодня мы присутствуем на запуске первого маршрута общественного электротранспорта. Эксперимент реализуется за счет частных средств», – сказал Неганов.

Он уточнил, что сейчас нужно внимательно проанализировать его результаты с точки зрения экономики, безопасности, надежности, а уже затем принимать решение по дальнейшему развитию данного вида транспорта на территории региона

«Электротранспорту необходимы точки подзарядки – для этого в регионе активно развивается электрозарядная инфраструктура. Устанавливаются они в местах постоянного пребывания людей (на парковках торговых центров, городских публичных парковках, в местах объектов культурного наследия) и на федеральных трассах», – подчеркнул Неганов.

Министр отметил, что в этом году на территории области будет установлено порядка 250 электрозарядок, которые позволят обеспечить беспрепятственное перемещение электротранспорта в регионе.