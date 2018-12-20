РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 дек. В поликлинике №1 подмосковного Королева в тестовом режиме начал работу флюорограф, мощность которого позволяет принять около 60 пациентов в день, сообщается в Instagram-аккаунте Минздрава Подмосковья.

«В Королевской поликлинике №1 начал работу в тестовом режиме новейший цифровой флюорограф мощностью почти 60 посещений в смену. Благодаря закрытой кабине и современным технологиям он позволяет снизить радиационную нагрузку и проводить исследования более безопасно как для пациентов, так и для медицинского персонала», – говорится в сообщении.

Оснащение оборудованием медучреждений региона происходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».