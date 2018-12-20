РИАМО - 20 дек. Для административного корпуса Замосковрецкого депо подготовят проект реставрации, предприятие является старейшей организацией городского электрического транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации административного корпуса Замоскворецкого депо. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ.

«Административный корпус Замоскворецкого депо, 1910 года, архитектор М.Н.Глейнинг», расположенный по адресу: улица Шаболовка, дом 9, строение 3, является выявленным объектом культурного наследия. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проектно-сметной документации данного объекта», – отмечается в сообщении.

Трамвайное депо Апакова является старейшим предприятием городского электрического транспорта.

«Административный корпус был построен в 1910 году по проекту архитектора Глейнинга. Для проведения грамотных работ по сохранению здания необходим тщательно подготовленный научный проект реставрации. Все этапы работ, в том числе проектных, контролируются специалистами нашего ведомства», – заявил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Глава ведомства отметил, что проект должен быть разработан с учетом сохранения объемно-планировочной структуры, а также композиции и архитектурно-художественного оформления фасадов здания.

«Для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством», – дополняется в материале.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.