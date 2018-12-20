РИАМО - 20 дек. Общественный консультативный совет политических партий при Мосгордуме создаст рабочую группу, которая разработает обращение, связанное со складированием твердых бытовых отходов в поселении Сосенское в ТиНАО, после чего направит его в компетентные органы, сообщила в четверг представитель регионального отделения политической партии «Яблоко» в Москве Елена Морозова.

В среду прошло заседание общественного консультативного совета политических партий при Московской городской думе.

«Я предлагаю создать рабочую группу по подготовке обращения общественного консультативного совета по ситуации со складированием ТБО в поселении Сосенское. Подготовить эти обращения в сроки, в которые это возможно сделать, направить от имени общественного консультативного совета в компетентные органы», - сказала Морозова в ходе заседания в Мосгордуме.

В состав рабочей группы войдут представители инициативной группы «Гражданский союз» поселения Сосенское Татьяна Михейкина и Алексей Меньшиков, глава муниципального образования Мосрентген Олег Митрофанов, депутат муниципального собрания Евгений Голубев, представитель регионального отделения в Москве политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Артур Гроховский и представитель от жителей Любовь Поливанова.

«Я предлагаю перенести содержательное обсуждение в формат рабочей группы. Хотелось это отработать так, чтобы не задействовать органы, в чью компетенцию это не входит», - добавила Морозова.

В свою очередь Гроховский рассказал о ситуации со складированием ТБО на территории поселения Сосенское.

«Туда (в поселение Сосенское – ред.) приезжают большие машины, которые забирают мусор в Москве, вываливают весь мусор на территорию муниципального образования, совершенно не понятно на каком основании, потому что никаких документов у них нет, подтверждающих разрешение там складировать мусор. Люди вынуждены жить непосредственно в близости с мусором», - добавил Гроховский.