РИАМО - 20 дек. С начала года на региональный портал государственных услуг Московской области поступило более 6 тысяч заявлений на получение пропуска для передвижения по МКАД автотранспорту, данный показатель в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Государственная услуга предоставляется Минтрансом области в соответствии с соглашением от 12.02.2013 между правительством Москвы и правительством области. Ограничения въезда на МКАД действуют для автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн с 6 утра до 22 часов. Запрет действует с 1 мая по 1 октября (ежегодно) с 6 до 24 часов по пятницам, субботам, воскресениям, накануне нерабочих праздничных дней и по нерабочим праздничным дням», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, ведомство уполномочено выдавать пропуска исключительно для транзитного перемещения по МКАД. Для получения права въезда в пределы МКАД заявителям необходимо обращаться в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В 2018 году услуга была полностью переведена в электронный вид. Для получения услуги заявитель также может обратиться в МФЦ, где обеспечен бесплатный доступ к региональному порталу госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Государственная услуга оказывается бесплатно. Обязательным условием получения является подтверждение соответствия экологических характеристик грузового автомобиля – экологический класс должен быть не ниже 2», – поясняется в материале.

За госуслугой могут обратиться индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие проезд к месту стоянки и транзитные грузовые перевозки по МКАД.

«В последнем случае заявитель должен иметь адреса погрузки, разгрузки или мест стоянки на территории Московской области или Москвы за пределами МКАД. Кроме того, государственную услугу имеют право получить и физические лица, имеющие стоянку для хранения грузового автотранспортного средства, находящуюся на территории Москвы или области за пределами МКАД», – подчеркивается в сообщении.

Выданный пропуск – это внесенная в Реестр действующих пропусков электронная запись, которая фиксируется в автоматизированной системе.

«Штраф за передвижение в зоне ограничения без пропуска составляет 5 тысяч рублей. Заявитель может оформить разовый пропуск, который действует до 5 дней, а также пропуск на въезд сроком действия до года», – заключается в материале.