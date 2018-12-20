Президент России Владимир Путин в четверг в 14-й раз отвечал на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции, которая состоялась 20 декабря. В Центр международной торговли в Москве аккредитовалось рекордное число представителей СМИ – более 1700 человек. За почти 4 часа президент ответил на вопросы более 50 журналистов. Помимо проблем российской экономики и внешней политики, темы обманутых дольщиков и мусорной реформы, не обошлось без любимого вопроса о личной жизни президента и его здоровье. Редакция РИАМО собрала самые яркие ответы президента РФ.

Про НДС

По словам Путина, повышение НДС в 2019 году с 18% до 20% не приведет к резкому росту цен. «Я рассчитываю, что это разовое явление, и небольшой рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет», - сказал он. После этого инфляция будет снижаться, заверил президент.

Про газ

«Газ у нас никогда не закончится – газа у нас больше, чем в мире в целом. У нас только на Ямале запасы – 67 триллионов кубических метров».

Про ядерную угрозу

Путин напомнил, что США выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем».

Про мусорную реформу

«Ситуация сложная, но ответ простой – мы никогда этим не занимались. Десятилетиями мы с советских времен просто сбрасывали мусор в яму», - отметил Путин. По его словам, до 2024 года в России должны построить 200 мусороперерабатывающих заводов, но не факт, что этого будет достаточно.

Про санкции

«Санкции влияют на тех, кто это делает. По данным Европарламента, на 500 миллиардов евро примерно потери в европейской экономике – санкции, которые они ввели против России», - отметил президент. По мнению Путина, Россия уже адаптировалась к этим ограничениям.

Про обманутых дольщиков

«Это никогда не закончится, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. <…> Мы должны обязательно прекратить практику привлечения денег граждан с безответственным поведением, связанных с расходованием этих денег». По мнению Путина, пора переходить к банковскому финансированию этой отрасли.

Про управление миром

«Что касается управления миром, мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Но это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, с расходами на оборону», - сказал президент.

Говоря об отношениях с президентом США, Путин выразил надежду, что ситуация будет исправляться. «В конце концов мы достигнем дна в отношениях и поймем, что нужно подниматься. Нужно толкнуться от этого дна, вдохнуть воздуха и подумать, что делать дальше. Будут у нас встречи или не будут, я не знаю», - сказал президент РФ.

Про раскол церквей

«То, что происходит в православии, – уму непостижимо, это прямое вмешательство государства в церковную жизнь. Не нравится церковь московского прихода – будет стамбульского», - сказал Путин, комментируя ситуацию с УПЦ.

Про переход на цифровое ТВ

«А в маленькой деревушке не останутся совсем без телевидения? Уверяют, что нет. Договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами», - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, не ударит ли необходимость покупать приставки по кошелькам людей, которые не могут себе это позволить.

Про пенсионную реформу

«Я знал, что это никакого восторга не вызовет, но это было неизбежно», - сказал Путин. По его словам, неработающих становится больше, чем работающих, поэтому через несколько лет это все равно пришлось бы сделать, но резко и без льгот.

Про ответственность в Интернете

«Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами Интернета? Интернет – это тоже общество, тем более он проник во все сферы жизни. Поэтому ничего здесь особенного я не вижу», – сказал глава государства, отвечая на вопрос об ужесточении ответственности за неуважительное отношение к государственной символике в соцсетях.

Про женитьбу

В ответ на вопрос журналиста о том, когда же президент России женится и на ком, Путин пошутил: «Наверное, как честный человек, когда-нибудь я должен буду это сделать».

Про здоровье

На вопрос о том, как президент себя чувствует, Путин ответил: «Не дождетесь!». «Я занимаюсь спортом, стараюсь следить за здоровьем, как и все в межсезонье, может быть грипп. Все хорошо со здоровьем», - заверил он.

Про министерство идей

На странное предложение журналиста из Екатеринбурга создать в России Министерство идей Путин предложил сначала придумать, чем будет заниматься новое ведомство. «Хорошая идея – создать министерство идей», - отметил Путин. По идее, этим должно заниматься Министерство экономического развития, добавил он.

Про события года

«Два события – выборы президента и чемпионат мира по футболу. Это оказалось важным для страны и для всего мира», - отметил Путин.