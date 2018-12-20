РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Четырехтысячный ребенок родился в Центре охраны материнства и детства подмосковных Люберец с начала 2018 года, в четверг прошло чествование малыша, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (20 декабря – ред.) мы чествуем четырехтысячного малыша, родившегося в Центре охраны материнства и детства. Им стал Илья, сын директора детской школы искусств в Краскове Инны Соколовой и полицейского Сергея Красногуцкого. Поздравляю вас, желаю, чтобы вы снова пришли в наш Центр охраны материнства и детства уже за следующим ребенком», – сказала главврач центра Татьяна Мельник.

Она вручила родителям бокалы в подарок. Руководитель информационно-аналитического отдела Союза женщин Подмосковья Наталья Муравьева подарила семье коробку подгузников.

Илья родился 15 декабря в 00:15. Его вес составил 3280 граммов, рост – 52 сантиметра. Папа присутствовал при родах.