РИАМО - 20 дек. В Москве установили тарифы для населения на услуги газоснабжения, которые будут действовать с 1 января по 30 июня 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Департамент экономической политики и развития города Москвы установил тарифы для населения на услуги газоснабжения, которые будут действовать с 1 января по 30 июня 2019 года.

«Индексация тарифа на газ, как и на все коммунальные услуги, в 2019 году будет происходить в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Это связано с увеличением ставки налога на добавленную стоимость. В настоящее время ставка тарифа составляет 6 рублей 63 копейки за кубометр. С 1 января 2019 года тариф увеличится на 11 копеек ― до 6 рублей 74 копеек», – говорится в сообщении.

Параметры роста тарифа с 1 июля на сегодня не определены ввиду особенностей расчета, предусматривающих учет федеральных решений (принимаемых ФАС России).

«Эти решения должны быть приняты в следующем году до 1 июля», – уточняется в материале.

В предстоящем году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.