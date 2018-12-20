РИАМО - 20 дек. «Вафельная» разметка, которую начали наносить на перекрестки с 2015 года, появилась на 98 дорожных развилках столицы в текущем году, сообщает ТАСС.

«В этом году еще на 98 перекрестках была нанесена «вафельная» разметка. Теперь в городе уже более 100 перекрестков, на которых нанесена данная разметка», – сказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

До 2018 в рамках эксперимента данная разметка была нанесена на пяти перекрестках.

Юрьев уточнил, что, помимо улучшения дорожной обстановки в Москве, отмечается и положительный отклик от жителей.

«Стали поступать предложения нанести подобную разметку на конкретных перекрестках. Мы их прорабатываем, проводим мониторинг, формируем перечень перекрестков, которые считаем необходимым включить в план по нанесению такой разметки. Тем не менее мы наблюдаем, что нарушений стало меньше, но они все равно есть», – уточнил руководитель ЦОДД.

В следующем году в столице планируют начать фиксировать заезд водителей на «вафельную» разметку на запрещающий сигнал светофора. По словам Юрьева, сейчас формируется перечень перекрестков, на которых разметка будет нанесена в 2019 году.

Временная остановка на «вафельнице» разрешена, когда водитель уступает дорогу встречным автомобилям или пропускает пешехода либо велосипедиста. Однако поворот будет нарушением, если за границами разметки образовался затор.

Первая «вафельная» разметка появилась в Москве в 2015 году. С 2015 по 2018 год «вафельницы» появились на пяти перекрестках: в двух местах на Велозаводской улице, на 2-й Квесисской улице, на проспекте Мира и в Театральном проезде. В 2017 году вступили в силу изменения в ПДД, которые официально закрепили «вафельную» диагональную разметку.