РИАМО - 20 дек. На территории Подмосковья проверяют соблюдение мер пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, на сегодняшний день исследовано 65% объектов от общего числа, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В настоящее время силами подразделений регионального управления МЧС и Мособлпожспас осуществляется проверка всех помещений, где запланировано проведение новогодних и рождественских мероприятий с массовым участием людей, на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

«На сегодняшний день на контроле ГУ МЧС России по Московской области уже более 2420 объектов, в которых запланировано проведение новогодних и рождественских мероприятий – «утренников» и детских елок. Это дома культуры, детские сады, школы и спортивные учреждения», – сказал Пестов.

Здесь проверяется наличие и работоспособность систем автоматической пожарной защиты, пожарного инвентаря, доступность путей эвакуации в случае пожара, а также теоретические и практические навыки по действиям в случае возникновения ЧС.

«В ходе проверок также проводятся инструктажи, практические тренировки и учебные эвакуации» – перечисляется в материале.

По состоянию на четверг, уже проверено 1552 объекта – это почти 65% от общего количества.