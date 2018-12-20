РИАМО - 20 дек. В Подмосковье идет проектирование шести путепроводов, которые устранят пересечение автомобильных дорог и железнодорожных путей на маршрутах Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генеральным директором - председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым провел совещание по вопросам реализации мероприятий в рамках проекта «Московские центральные диаметры».

«Эта идея (строительство путепроводов – ред.) была поддержана руководителями, и этот вопрос будет в дальнейшем решаться. Мы уже приступили к проектированию этих шести переездов», - сказал по итогам совещания заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что также был рассмотрен вопрос о необходимости реконструкции существующих железнодорожных вокзалов.

«Будет разработана специальная программа с конкретным перечнем этих вокзалов, планируем, что через два месяца она будет утверждена», - отметил зампред.

Московские центральные диаметры – новый транспортный проект, в реализации которого участвуют правительство Москвы, ОАО «РЖД», правительство Московской области, министерство транспорта РФ и ГУП «Московский метрополитен». Оператором перевозок будет АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

МЦД станет новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

График работы МЦД будет выстроен как в столичном метро – с 05:30 до 01:00. Для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту «Тройка». В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.