РИАМО - 20 дек. Правительство Московской области будет укреплять партнерство с ОАО «Российские железные дороги», стороны сотрудничают в подготовке кадров для железнодорожной отрасли и в реализации проекта строительства Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с генеральным директором - председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым провел совещание по вопросам реализации мероприятий в рамках проекта «Московские центральные диаметры».

«Для нас сотрудничество с РЖД является стратегически важным. Мы активно работаем вместе по разным инфраструктурным проектам: строим транспортные хабы, «сухие порты», железнодорожные переезды. Мы будем стремиться укреплять и наращивать это партнерство. Прежде всего, это касается строительства МЦД, а также целевого обучения железнодорожников, создания брендированных колледжей РЖД на территории Подмосковья», - сказал Воробьев.

Воробьев и Белозеров также обсудили ряд вопросов, связанных со строительством путепроводов, разноуровневых пешеходных переходов, транспортно-пересадочных узлов, реконструкции железнодорожных вокзалов.