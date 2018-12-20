РИАМО - 20 дек. Сотрудникам хлебозавода «Черкизово» в Москве продолжают поступать денежные выплаты, ранее директору организации было предъявлено обвинение из-за задержек заработной платы, заседание по делу проведут 21 декабря, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Сотрудникам ОАО «Черкизово» продолжаются производиться выплаты заработной платы Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Черкизово». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия»)», – сказала Иванова.

С августа 2018 года по настоящее время генеральным директором ОАО «Черкизово» в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата.

«Сумма задолженности перед не менее чем 100 сотрудниками организации составила свыше 10 миллионов рублей», – уточнила Иванова.

Она отметила, что сегодня благодаря совместной работе следственных органов и сотрудников мэрии Москвы будет возмещена значительная часть задолженности перед работниками хлебозавода.

«Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Главного управления Следственного комитета России по городу Москве», – подчеркнула Иванова.

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении гендиректора меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотрение которого отложено судом на 21 декабря. Расследование продолжается.