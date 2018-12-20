РИАМО - 20 дек. Пожарные локализовали возгорание в металлических гаражах, расположенных на Сигнальном проезде, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 15:45 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС РФ поступило сообщение о загорании по адресу: Сигнальный проезд, дом 19А. По данному адресу происходило загорание металлических гаражей.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:55 пожар был локализован на общей площади около 150 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение гаражей на общей площади порядка 60 квадратных метров. Внутри гаражей находятся газовые баллоны, сотрудники работают с соблюдением правил охраны труда», – отмечается в материале.

На месте пожара работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве для контроля ПДК вредных примесей в атмосферном воздухе. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.