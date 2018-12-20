РИАМО - 20 дек. Дмитров, Егорьевск, Серпухов, Раменское и Солнечногорск вошли в топ-5 городов Московской области по популярности загородного отдыха в предстоящие новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил города Подмосковья, наиболее популярные для отдыха на Новый 2019 год. Рейтинг подготовлен по данным броней домов туристами с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

«Туристы бронируют новогодний отдых в Подмосковье на период от двух до трех ночей и тратят на аренду домов от 9,5 до 30,5 тысяч рублей в сутки», – отмечается в сообщении.

Меньше всего на аренду жилья в Новый год потратят в Солнечногорске (менее 10 тысяч рублей в сутки), больше всего – в Дмитрове (более 30 тысяч рублей в сутки).

Ранее в Московской области запустили программу «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 «жемчужин» Московской области. На всей территории региона предусмотрено праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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