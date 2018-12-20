РИАМО - 20 дек. В Москве за два года современным оборудованием оснащены почти 1,5 тысячи школ, до конца года оборудование получат все школы в городе, сообщил журналистам руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

«Огромной проблемой считалось отсутствие современного высокотехнологичного оборудования. Сегодня это уже точно преодалено. Оснащение московских школ соответствует самым лучшим мировым стандартам», - сказал Калина.

Он уточнил, что до конца года современное оснащение получат все столичные школы.

«У нас школьных зданий чуть более полутора тысяч. Коллеги в оставшиеся десять дней года все завершают, можно говорить о том, что все школьные здания оборудованы», - добавил Калина.

За два года 1466 московских школ оборудованы более 48 тысячами точками доступа Wi-Fi, более 43 тысячами ноутбуков и более 21 тысячей интерактивных панелей.