РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 дек. В четверг на первом заседании Молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы выбрали председателя, им стал Георгий Николаев, сказал председатель местного совета депутатов Сергей Антонов.

Первое заседание Молодежного парламента при совете депутатов прошло в администрации муниципалитета в четверг, на нем присутствовали народные избранники, депутаты местного совета во главе с председателем Сергеем Антоновым.

«Сегодня (20 декабря – ред.) первое заседание вновь избранного молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы. Поздравляю с избранием вас, это первое серьезное испытание в вашей жизни. Председателем Молодежного парламент избрали Георгия Николаева. Его заместителем стал Денис Борисов, секретарем – Иван Игнатов, пресс-секретарем – Яна Тихомирова», – сказал Антонов.

Он подчеркнул, что формирование парламента прошло в лучших демократических традициях, в них приняло участие молодые люди.

«Молодежный парламент сегодня – это, безусловно, кадровый резерв, школа муниципального управления. На вас ложится теперь большая ответственность, вы должны стать лидерами в молодежной сфере, поддерживать, развивать инициативы, пропагандировать патриотические настроения, здоровый образ жизни. Депутаты будут с удовольствием поддерживать вас в вашей работе и с большой ответственностью. Главное, чтобы ваше депутатство не осталось формальностью на бумаге. Мы ждем от вас реальных дел. Желаю успехов, удачи и достижения целей», – добавил Антонов.

Членам молодежного парламента вручили удостоверения.