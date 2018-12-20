РИАМО - 20 дек. Многокилометровые пробки образовались на улицах столицы, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти максимально возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, стоят внешняя сторона МКАД на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке, внутренняя сторона – на юге и юго-востоке. Загружены участки Третьего транспортного кольца, стоит практически полностью Садовое кольцо.

Традиционно встали центральные улицы: Кремлевская, Москворецкая, Серебряническая, Болотная, Садовническая, Пречистенская набережные, Тверская улица, Бульварное кольцо, Большой Каменный мост и другие.

Затруднения наблюдаются на Можайском шоссе, шоссе Энтузиастов, улице Стромынке, Алтуфьевском шоссе и других.

По прогнозу сервиса, к 18 часам ситуация ухудшится до девяти баллов. В 22 часа загруженность движения будет оцениваться в пять баллов, в 23 часа – в четыре балла.

По данным Росгидромета, в 17 часов в Москве идет слабый непрерывный снег, температура составляет минус 10 градусов.