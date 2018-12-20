РИАМО - 20 дек. Пожар произошел в металлических гаражах в Сигнальном проезде столицы, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в 15:45 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Сигнальный проезд, дом 19А.

«По данному адресу происходит загорание металлических гаражей в ряду стоящих на общей площади около 150 квадратных метров. По прибытии пожарные приступили к тушению пожара, сотрудники работают с соблюдением правил охраны труда», - говорится в сообщении.

К месту пожара выехала мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Информации о пострадавших не поступало.