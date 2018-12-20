РИАМО - 20 дек. Среднемесячный доход преподавателей в московских школах в текущем году составил почти 108 тысяч рублей, что более чем на 22 тысячи рублей выше, чем в прошлом году, сообщил журналистам руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

«Сегодня мы все реже сталкиваемся с какими-либо жалобами по поводу низких зарплат. Месячная зарплата московских учителей по итогам 11 месяцев 2018 года составляет 107,6 тысячи рублей», – заявил Калина.

Он добавил, что в 2016 году среднемесячный доход преподавателей составлял 77,6 тысячи рублей, а в 2017 году доход учителей вырос до 85,9 тысячи рублей в месяц.

«Неравенство оплаты труда влияло на качество работы педагогов, а это порождало неравенство качества образования детей. С этой проблемой московская система образования практически распрощалась», – подчеркнул глава департамента.

Ранее Калина сообщил, что в московских школах решили проблему со сдачей денег на нужды учебных учреждений и каждая школа в городе имеет серьезное финансирование.

В столице на госпрограмму «Развитие образования» в 2019 году предусмотрено 330 миллиардов рублей.