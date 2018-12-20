РИАМО - 20 дек. Грант в размере более 20 миллионов рублей на развитие семейного животноводческого хозяйства получил фермер из подмосковной Рузы, он пойдет на строительство овчарни и помещений для содержания молодняка, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По итогам дополнительного конкурса по отбору семейных животноводческих ферм в Московской области грантовая поддержка в сумме 21 миллиона рублей предоставлена фермерскому хозяйству Павла Жданова из Рузского городского округа», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Сельхозпредприятие занимается несколькими видами деятельности, в частности, выращиванием картофеля и овощей, разведением птицы, овец и коз.

«Средства гранта фермер планирует направить на софинансирование нового проекта по развитию овцеводства на базе крестьянского хозяйства. А именно строительство овчарни на 2 тысячи голов и помещений для содержания молодняка, строительство цеха убоя и переработки баранины, покупку овец и баранов», – подчеркнул Разин.

Общая стоимость проекта оставляет 35 миллионов рублей, из которых 14 миллионов рублей собственные средства фермера.

«Реализация проекта позволит хозяйству увеличить производство мяса мелкого рогатого скота с 0,8 тонны в 2017 году до 30 тонн с 2020 года и создать около 10 новых рабочих мест для местного населения», – добавил министр.

По его словам, этому фермеру власти Подмосковья уже оказывали поддержку в 2013 году.

«Он получил грант как начинающий фермер в размере 1,3 миллиона рублей, приобрел трактор и навесное оборудование, что позволило увеличить площади для выращивания овощей и картофеля в хозяйстве», – заключил Разин.