РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 дек. В нынешнем году в ЗАГСе Люберец количество записей о заключении брака на 15 % превысило количество записей о его расторжении, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник Люберецкого управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Елена Бакашина.

«В настоящее время в помещениях Люберецкого управления ЗАГС созданы надлежащие условия для осуществления государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Количество записей актов о государственной регистрации заключения брака превышает количество записей актов о расторжении брака на 15 %», – сказала Бакашина.

Она уточнила, что мужчины и женщины чаще вступают в брак в возрасте 25-34 года. Выдача повторных документов из архива органа ЗАГС ежегодно увеличивается на 10 %.