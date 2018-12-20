РИАМО - 20 дек. В подмосковном Серпухове следователи проводят проверку по факту смерти женщины в результате пожара, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел в квартире одного из жилых домов по улице Пушкина в Серпухове, где в ходе ликвидации пожара обнаружили тело 69-летней пенсионерки.

«По данному факту следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.