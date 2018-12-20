РИАМО - 20 дек. В московских школах решена проблема со сдачей денег на нужды учебных учреждений, каждая школа в городе имеет серьезное финансирование, сообщил журналистам руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

«Раньше были жалобы родителей на поборы в школы. На так называемые «нужды» школы. Деньги сдавали и на ремонт, и на шторы, и компьютеры, и много чего еще. Сегодня таких проблем нет. Потому что каждая московская школа имеет очень солидное финансирование. Сегодня даже резервы у московских школ солидные. Сегодня с этой проблемой мы практически распрощались», - сказал Калина.

Он добавил, что также решена проблема «первоапрельских костров», когда родители будущих первоклассников занимали очередь еще ночью, чтобы записать своего ребенка в учебное заведение.

«Мы видели «первоапрельские костры», около которых ночью грелись родители, чтобы записать своих детей в школы - эти проблемы казались непреодолимыми. Уже в 2012 году эта проблема была решена, открылись электронные записи в школы. Сегодня же большая часть московских первоклассников переходит в первый класс из дошкольной группы своей школы», - добавил Калина.

Он отметил, что в этом году 67,8 тысячи первоклассников были зачислены в школы просто переводом из дошкольных групп.

В столице на госпрограмму «Развитие образования» в 2019 году предусмотрено 330 миллиардов рублей.