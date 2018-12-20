РИАМО - 20 дек. Столичные школьники смогут узнать об инновациях в розничной торговле на открытой «Субботе будущего», которая пройдет 22 декабря на площадке Московского центра качества образования по адресу: Семеновская площадь, 4, сообщает Московский центр качества образования.

«На мероприятии расскажут о современном ритейле и его развитии на ближайшие пять лет. Для участия в мероприятии школьникам необходимо пройти регистрацию по ссылке», - говорится в сообщении.

В этот день также пройдет награждение победителей конкурса «Мои достижения в моем городе», который проходил с 15 ноября по 17 декабря. Итоги будут озвучены в двух номинациях: среди классных коллективов с пятого по 11-й класс по метапредметным знаниям и умениям и среди учащихся 5-8 классов по индивидуальному зачету по естествознанию среди московских школьников.

На «Субботе будущего» победителям конкурса «Мои достижения в моем городе» будут вручены призы и подарки: гироскутер, беспроводная аудиоколонка, беспроводные наушники. Также победители получат возможность посетить экскурсии в павильоне «Космос» на ВДНХ, Московском планетарии, музее человека «Живые системы», киностудии «Мосфильм» и «Экспериментаниуме».

Для участия в конкурсе «Мои достижения в моем городе» школьникам необходимо было до 10 декабря выполнить конкурсную работу на сайте сервиса «Мои достижения». Кроме правильных ответов, учитывалось время выполнения заданий.