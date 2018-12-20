© РИАМО
, Николай Корешков
Москву украсили порядка 3 тысяч новогодних световых конструкций. Фотокорреспондент РИАМО прогулялся по столичным улицам и запечатлел самую красивую иллюминацию города.
© РИАМО
, Николай Корешков
Тринадцатого декабря в Москве завершится монтаж новогодних праздничных объектов. Столицу украсят порядка 3 тысяч различных видов объемно-декоративных элементов.
© РИАМО
, Николай Корешков
В центре и округах появятся более 290 елок, которые будут установлены как за счет города, так и за счет привлечения спонсорской программы.
© РИАМО
, Николай Корешков
Полторы тысячи километров гирлянд и 30 миллионов энергоэффективных светодиодов использовано для создания новогодних световых конструкций.
© РИАМО
, Николай Корешков
Среди них как полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, светящиеся елочные шары и фигуры, так и новые декоративные элементы
© РИАМО
, Николай Корешков
На Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, в Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост включатся уже знакомые москвичам большие световые арки.
© РИАМО
, Николай Корешков
Масштабные конструкции подсвечиваются почти миллионом энергоэффективных светодиодных ламп.
© РИАМО
, Николай Корешков
Фонари на улице Арбат будут украшены почти двухметровыми декоративными элементами «занавес», а на фонарях Мясницкой улицы, Маросейки и Покровки появятся световые новогодние шары.
© РИАМО
, Николай Корешков
Для того, чтобы почувствовать праздничную атмосферу, жителям столицы не обязательно будет ехать в центр, так как празднично оформленные новогодние площадки появятся в каждом округе Москвы в местах традиционных массовых гуляний.
© РИАМО
, Николай Корешков
Особое внимание также уделено крупным московским паркам. Например, в Царицыне разместятся световая карета с лошадьми, различные световые арки, в парке Коломенское появятся интерактивные павильоны, в которых любой желающий с помощью современных технологий сможет ознакомиться с историей празднования Рождества в России.
© РИАМО
, Николай Корешков
Все конструкции безопасны, энергоэффективны, предназначены для московских климатических условий
© РИАМО
, Николай Корешков
В центре и округах появятся более 290 елок, которые будут установлены как за счет города, так и за счет привлечения спонсорской программы.
© РИАМО
, Николай Корешков
Тринадцатого декабря в Москве завершится монтаж новогодних праздничных объектов. Столицу украсят порядка 3 тысяч различных видов объемно-декоративных элементов.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: новогодняя иллюминацияна Манежной площади
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: новогодняя иллюминация около Большого театра
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: новогоднее оформление ЦУМа
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: новогодняя иллюминация на Никольской улице
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: новогоднее оформление Тверской площади
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