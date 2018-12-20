РИАМО - 20 дек. На прошедшей неделе в подмосковной Кубинке Одинцовского района проходила новогодняя ярмарка, на 25 торговых точках гости ярмарки смогли продегустировать продукцию и приобрести новогодние подарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 10 по 16 декабря в Кубинке проходила новогодняя ярмарка. Вниманию жителей предлагали елочные украшения, новогодние подарки, ремесленные и сувенирные изделия, эко-продукты фермерских хозяйств, товары народного потребления из регионов России. На ярмарке работали 25 торговых точек.

«На новогодней ярмарке в Кубинке мастера из разных уголков России представили широкий ассортимент товаров - от различных солений до изделий из верблюжьей шерсти. Гости ярмарки смогли продегустировать продукцию и приобрести товары отличного качества. Стоит отметить, что в этом году (в 2018 году - ред.) организаторы оформили ярмарку в фирменном стиле «Зима в Подмосковье», – сказал заместитель руководителя администрации Одинцовского района Павел Кондрацкий.

Организаторы мероприятия подготовили для гостей праздника масштабную развлекательную программу. Так, 15 декабря прошли анимационные мероприятия для детей. Все участники мероприятия смогли продегустировать представленные на ярмарке сладости.

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