РИАМО - 20 дек. На Едином государственном экзамене в 2018 году около 50 тысяч московских школьников получили высокие баллы, более 21 тысячи человек получили за три экзамена более 220 баллов, сообщил журналистам руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

«Мы замечаем, что выросло количество ребят, которые на Едином государственном экзамене получают высокий балл. Это количество высокобалльников достаточно равномерно распределяется по районам и даже по каждой школе», - сказал Калина.

В 2018 году 21,4 тысячи выпускников получили за три экзамена более 220 баллов, что более чем в три раза больше чем в 2010 году.

Порядка 60 тысяч одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ в столице в 2019 году, также аттестацию будут проходить около 90 тысяч девятиклассников.