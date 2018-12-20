РИАМО - 20 дек. Московская область победила в номинации «Успешное взаимодействие с работодателями» во Всероссийском конкурсе региональных практик проведения профессиональных конкурсов, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, подведение итогов и награждение прошло в рамках XII международного конгресса-выставки «Global education – образование без границ».

«Победа Подмосковья была абсолютной и не оставила шансов другим субъектам Российской Федерации. У нас действительно выстроена эффективная система по взаимодействию с руководителями ключевых производств региона», - отметила Забралова.

Она добавила, что в регионе активно развивается государственно-частное партнерство. На базе существующих учреждений создаются профильные направления, например, Mercedes в Клину, «Шереметьево» в Лобне.

«Мы взаимодействуем с «Домодедово», Объединенной авиастроительной корпорацией, «Кнауф Гипс» и другими», - уточнила Забралова.

Для лучших студентов предусмотрены стипендии от потенциальных работодателей, сейчас их получают порядка 3 тысяч ребят. Сумма варьируется от 3 до 17 тысяч рублей.