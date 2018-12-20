РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 дек. К Новому году и Рождеству в подмосковной Балашихе проведут свыше 50 уличных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На территории Балашихи в новогодние и рождественские праздники будет организовано 56 уличных мероприятий. Мы проведем дополнительные культурно-массовые мероприятия на благоустроенных территориях в зоне отдыха на набережной пруда в микрорайоне Заря и у Дома культуры в Северном. Также активно занимаемся организацией новогодней площадки в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный. Там, 7 января 2019 года для жителей Балашихи проведут первую праздничную программу», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в период проведения новогодних мероприятий особое внимание уделят обеспечению безопасности жителей Балашихи. Планируется, что в новогодних программах примут участие более 80 тысяч детей.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что к Новому году в Балашихе проведут более тысячи праздничных мероприятий.

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